В Британии могут ужесточить правила курения на открытом воздухе

Великобритания рассматривает возможность введения более строгих правил курения на улице, чтобы попытаться снять давление с Национальной службы здравоохранения.

Соответствующие намерения подтвердил в четверг премьер-министр Кир Стармер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министры обсуждают планы запретить курение в садах пабов, ресторанах на открытом воздухе, возле больниц и на спортивных площадках, свидетельствуют утечки документов, с которыми ознакомилась газета The Sun.

В 2019 году курение убило по меньшей мере 74 800 человек в Великобритании, что делает его одной из самых больших причин смертей, которые можно было бы предотвратить.

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"Мы собираемся принимать решения в этом пространстве. Больше деталей будет раскрыто, но это серия смертей, которые можно предотвратить, и мы должны принять меры, чтобы уменьшить нагрузку на Национальную службу здравоохранения и уменьшить нагрузку на налогоплательщиков", – сказал Стармер в интервью BBC, когда его спросили об этих утечках документов.

Эти меры могут быть включены в обновленную версию законопроекта о табаке и вейпах, впервые представленного предыдущим правительством.

Первоначальный законопроект в конечном итоге ограничил бы продажу табака для всех, кто родился 1 января 2009 года или позже. Лейбористы Стармера пообещали поддержать этот запрет во время нынешней избирательной кампании.

Консерваторы также предложили запретить одноразовые вейпы, ограничить ароматизаторы и упаковку вейпов – меры, которые активно поддерживаются врачами. Лейбористы также рассматривают предложения по ограничению продажи и поставки одноразовых вейпов; ожидается, что правительство обозначит планы после возвращения парламента с летних каникул.

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.