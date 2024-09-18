Швеция отложила переговоры о безопасности с Турцией из-за проблем с самолетом

Из-за проблемы с самолетом, который вез шведскую делегацию, Стокгольм попросил отложить переговоры с Турцией о безопасности – первые с тех пор, как Швеция стала членом Североатлантического Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

У самолета с министрами иностранных дел и юстиции Швеции, который отправлялся в Турцию, возникли технические проблемы, пояснил шведский МИД.

Экипажу и пассажирам не угрожала непосредственная опасность, и для встречи будет назначена новая дата, добавило ведомство.

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Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард и министр юстиции Гуннар Строммер должны были провести свою первую встречу с турецкими чиновниками, чтобы обсудить пакт безопасности.

Этот документ стороны согласовали ранее, когда вели переговоры об одобрении Турцией заявки Швеции на членство в НАТО.

Турция одобрила заявку Швеции на вступление в Альянс в январе 2024 года после более чем годовой задержки из-за обеспокоенности позицией Швеции в отношении групп и лиц, которых она считает террористами, и из-за эмбарго на поставки оружия, которое Стокгольм позже отменил.

Швеция вступила в НАТО в марте 2024-го.