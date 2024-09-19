Bloomberg: Зеленский и Харрис встретятся в Вашингтоне на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский может встретиться с кандидатом в лидеры США от демократов Камалой Харрис в Вашингтоне на следующей неделе.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники издания отметили, что эта встреча является частью усилий Харрис по укреплению своего внешнеполитического имиджа накануне президентских выборов в США.

Демократка поддерживает политику действующего американского президента Джо Байдена относительно непоколебимой помощи Украине в противостоянии российской агрессии, отметило издание.

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Как известно, Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским.