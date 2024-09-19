Европарламент призвал разрешить Украине бить по военным целям в России

В своей резолюции депутаты Европарламента требуют от стран ЕС снять нынешние ограничения, которые мешают Украине использовать западные системы вооружений против законных военных целей в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Европарламента.

В тексте, принятом в четверг, 19 сентября, 425 голосами "за" (131 были "против" и 63 – "воздержались"), отмечается, что без снятия нынешних ограничений Украина не может в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

Европарламентарии подчеркнули, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование "могут свести на нет влияние усилий, приложенных до сих пор", и выразили сожаление по поводу уменьшения объемов двусторонней военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

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"Депутаты Европарламента повторно призывают государства-члены выполнить свое обязательство до марта 2023 года поставить Украине один миллион боеприпасов, а также ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus", – сообщили в Европарламенте.

Резолюция также призывает государства-члены ЕС продолжать и расширять политику санкций Совета ЕС против России, Беларуси, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, которые предоставляют России военные технологии и технологии двойного назначения.

Кроме того, евродепутаты осудили недавнюю передачу Ираном баллистических ракет России и призвали к усилению санкций против Тегерана и Северной Кореи за их участие в поддержке войны России против Украины.

Они также хотят видеть больше китайских физических и юридических лиц в санкционном списке ЕС, а также более жесткие меры для систематического решения проблемы обхода санкций компаниями из ЕС, третьими сторонами и странами, не входящими в ЕС.

Призывая ЕС и его государства-члены активно работать над достижением как можно более широкой международной поддержки Украины и определением мирного решения войны, депутаты Европарламента отмечают, что любое решение должно основываться на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения.

"С этой целью депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС в рамках усилий, направленных на компенсацию Украине за огромные убытки, которые она понесла", – говорится в сообщении Европарламента.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя дискуссии среди государств-членов относительно дальнобойных ударов Украины по российской территории, подчеркнул, что соответствующее решение каждый союзник должен принимать отдельно. В то же время он скептически оценил предупреждение Путина, что разрешение на такие удары будет красной линией, которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО.

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева, несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.