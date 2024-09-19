Глава МИД в Молдове: Россия должна вывести войска из Приднестровья

В рамках своего первого зарубежного турне министр иностранных дел Андрей Сибига посетил Молдову, где коснулся приднестровской проблемы и заявил, что Россия должна вывести оттуда свои войска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Во время встречи с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем Сибига обсудил прогресс и перспективы развития двусторонних отношений, события в области региональной безопасности и существенный прогресс, достигнутый обеими странами в евроинтеграции.

Молдавский министр подтвердил, что Кишинев твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность, единство и независимость Украины, а также продолжит оказывать помощь более чем 125 тысячам украинских беженцев.

Реклама:

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Молдова вместе с Украиной идет по пути евроинтеграции, и подчеркнул важность скоординированных мер по борьбе с гибридными угрозами.

Глава украинской дипломатии также коснулся темы приднестровского урегулирования, подтвердив поддержку Украины в поиске решения.

"Приднестровский регион – это Молдова, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в переговорном процессе", – сказал он.

Президент Молдовы Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит разрешить конфликт в Приднестровском регионе.

Среди жителей Молдове расходятся мнения, как быть с Приднестровьем, но 75% против силового решения.

Читайте также: Пришло время ликвидировать Приднестровье. Как для этого должна и как не может действовать Украина.