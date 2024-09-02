В Польше более 150 солдат продолжают искать обломки вероятного "Шахеда"

Более 150 польских солдат отправились в понедельник на поиски вероятного российского беспилотника, который прилетел на территорию Люблинского воеводства Польши с территории Украины неделю назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Солдаты сегодня в основном прочесывают местность в гмине Долгобычув (Грубешовский уезд, Люблинское воеводство). К поискам привлечены, в частности, конные и пешие патрули.

Акция продлится как минимум до сумерек, а после ее завершения будет принято решение, продолжать ли ее завтра. Сейчас, как сообщили в Оперативном командовании, на вторник (3 сентября) никаких операций не запланировано.

Реклама:

Пока что поиски российского объекта, который исчез с радаров в гмине Тишовце, не имели успеха.

Вдоль границы с Украиной уже прочесано несколько тысяч гектаров полей и лесов.

Несколько дней назад военные сообщили, что не исключают сценария, при котором беспилотник, нарушив польское воздушное пространство, вернулся обратно в Украину.

Напомним, 26 августа рано утром Россия осуществила массированную авиационную атаку на Украину, в том числе в районах вблизи границы с Польшей. Оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клищ сообщил в тот день, что в 6:43 утра "воздушный объект" залетел на польскую территорию на высоте украинского города Червоноград и, вероятно, до сих пор там находится. Как пояснили военные, это, вероятно, был "беспилотный летательный аппарат".

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.