СМИ: В США считают, что Израиль мог 15 лет готовить операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Израиль в течение не менее 15 лет мог планировать операцию по подрыву пейджеров в Ливане через подставные компании.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собеседников в американской разведке, передает "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что Израиль причастен к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана.

По их словам, в планировании атаки участвовали подставные компании, где израильские разведчики и их активы прикрывали легальную компанию, которая производила пейджеры. Некоторые из работников не знали, на кого они на самом деле работали.

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Журналисты отметили, что одной из таких организаций была зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo.

Однако представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting была лишь "торговым посредником" и не делала ничего на территории страны.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

Ранее в Венгрии уже опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.

Накануне сообщалось, что спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.