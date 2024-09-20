СМИ: В США считают, что Израиль мог 15 лет готовить операцию по подрыву пейджеров в Ливане
Израиль в течение не менее 15 лет мог планировать операцию по подрыву пейджеров в Ливане через подставные компании.
Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собеседников в американской разведке, передает "Европейская правда".
Собеседники утверждают, что Израиль причастен к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана.
По их словам, в планировании атаки участвовали подставные компании, где израильские разведчики и их активы прикрывали легальную компанию, которая производила пейджеры. Некоторые из работников не знали, на кого они на самом деле работали.
Журналисты отметили, что одной из таких организаций была зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo.
Однако представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting была лишь "торговым посредником" и не делала ничего на территории страны.
В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.
Ранее в Венгрии уже опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.
Накануне сообщалось, что спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.