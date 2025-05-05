Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз может усилить военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить главу Кремля Владимира Путина заключить мир.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что если Трамп не убедит Путина заключить мир – ЕС сможет "быстро привести другие, более убедительные аргументы – значительно увеличив нашу военную поддержку Украине".

Он отметил, что до сих пор ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро в год военной помощи.

Но, по его словам, ЕС может тратить ту же сумму на закупку современного оружия непосредственно в Украине – "которое стоит примерно в два раза дешевле, чем произведенное в ЕС или США".

"Это фактически удвоит объем оружия, который получает Украина, при той же сумме в 40 млрд евро", – сказал он.

По его словам, "реальная стоимость" поддержки Евросоюзом Украины "вырастет до 80 млрд евро".

Отдельное внимание Кубилюс уделил новому инструменту – кредитным линиям ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это открывает путь к реализации стратегии "мира благодаря силе".

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

А 4 апреля Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться невозможным из-за большой ненависти между сторонами.