Премьер Дании: Китай должен столкнуться с последствиями за свою поддержку РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала Китай за поддержку России в ее войне против Украины.

Об этом датский премьер сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать полномасштабное вторжение в Украину так долго.

Кроме того, Фредериксен убеждена, что Китай должен столкнуться с последствиями за свою поддержку РФ.

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"Я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну уже более двух с половиной лет без помощи Китая. Мы не можем продолжать ситуацию, когда Китай помогает России в войне... в Европе, без последствий. Они должны нести ответственность за свою деятельность", – отметила она.

Датский премьер добавила, что последствия для Пекина должны быть политическими.

"Вы не можете, с одной стороны, позволить России напасть на другую европейскую страну и продолжать действовать так, будто ничего не произошло", – сказала Фредериксен.

Она напомнила, что страны ЕС пытались выстроить сотрудничество с Россией, покупая их газ и их нефть, однако это не сработало.

"Я думаю, что мы пытались сделать то же самое с Китаем – иметь нормальное сотрудничество между партнерами по различным аспектам и темам. Мы не можем позволить себе быть наивными... Нельзя вернуться к ситуации, которая была до войны в Украине, и то же самое касается Китая сейчас", – подчеркнула Фредериксен.

Глава правительства Дании призвала к переосмыслению торговли ЕС с Китаем, заявив, что Европа стала чрезмерно зависимой от этой страны.

"Я думаю, что мы должны быть менее зависимыми от Китая. Зависимость – это всегда ошибка, когда оказывается, что вы не всегда разделяете одинаковые ценности и интересы... Я думаю, что Европа всегда пытается играть по правилам, но когда вы узнаете, что кто-то другой этого не делает, вы должны быть в состоянии отреагировать", – подчеркнула она, добавив, что это мнение разделяет Европейская комиссия во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

В то же время в США отмечали, что Пекин фактически стал на российскую сторону в войне.