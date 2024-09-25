Премьер Дании предостерегла от разговоров об обмене украинских территорий на мир

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла западных союзников от разговоров о возможном отказе Украины от оккупированных Россией территорий в обмен на мир.

Заявление датского премьера приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен убеждена, что Западу необходимо четко понимать намерения России.

"Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо" и больше ничего не сделает? Я не верю. Мы должны подтолкнуть Россию однажды к мирным переговорам, но это должно быть продиктовано желанием России, чтобы действительно наступил мир", – сказала она.

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Фредериксен также отметила, что хочет услышать больше о "плане победы" украинского президента Владимира Зеленского, и добавила, что "никто из нас в Европе не просил войны".

Кроме того, премьер Дании поддержала призывы разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России.

"Я не думаю, что Украина сможет выиграть эту войну, если мы не дадим ей что-то более мощное, что означает снятие ограничений и предоставление ей ракет дальнего радиуса действия. Конечно, это должно быть согласно международному праву, все должно быть так, но это сдвиг, который необходим", – отметила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.

Напомним, в интервью The New York Times президент Чехии Петр Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".