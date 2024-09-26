СМИ: ЕС и США приближаются к согласию по $50 млрд для Украины с использованием росактивов

США и Евросоюз якобы приближаются к договоренности о конкретных условиях предоставления Украине финансовой помощи на 50 млрд долларов с использованием доходов замороженных активов РФ, общую идею которой согласовали в июне на встрече лидеров Группы семи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, США планируют в любом случае участвовать в предоставлении кредита, но масштаб их участия будет зависеть от того, изменит ли ЕС свое законодательство о санкциях, чтобы иметь больше гарантий того, что российские активы и в дальнейшем будут оставаться замороженными.

Штаты готовы предоставить со своей стороны 20 млрд долларов из общей суммы, если такие изменения по санкционному режиму будут внесены.

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Если же ЕС не удастся этого сделать, США все равно присоединятся, однако сумма взноса будет меньше, сообщили журналистам осведомленные собеседники.

Напомним, речь идет о финансовой помощи на 50 млрд долларов, участие в предоставлении которой должны принимать ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания. Гасить кредит планируют с использованием доходов от 280 млрд долларов замороженных активов РФ, большинство из которых находятся в Европе.

Новые 50 млрд от G7 станут дополнением к уже существующему пакету макрофинансовой поддержки от ЕС на 50 млрд евро, которые будут выделяться постепенно в течение 2024-2027 годов и "привязаны" к плану реформ.

Изначально США и ЕС договорились внести по 20 млрд, но впоследствии Вашингтон начал просить Евросоюз о предохранителях, которые дадут большую прогнозируемость поступления доходов от российских активов, поскольку сейчас санкции ЕС требуют пересмотра и продления каждые полгода.

Ранее в СМИ уже появились сообщения, что ЕС начинает готовить "план Б" с большей долей европейского вклада на случай, если Вашингтон не будет участвовать в схеме.

Однако готовность ЕС увеличить свою долю взноса якобы встретила недовольство ключевых столиц – Германии, Франции и Италии, когда этот вопрос обсуждался в среду на встрече послов ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия стоит на позиции, что лучше всего продлить срок, когда осуществляется пересмотр и продление санкций, и гарантировать участие США. Однако Венгрия продолжает выступать против любых решений, настаивая, что сначала нужно дождаться результатов выборов в США.

В Еврокомиссии якобы предупредили страны-члены, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но ЕС со своей стороны должен выполнить всю "бумажную" работу до конца октября.

Один собеседник утверждает, что в G7 планируют финализировать намерения по кредиту на министерской встрече 25 октября.