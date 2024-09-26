Зеленский: С Байденом обсудим детали "плана победы"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что уже представил Джо Байдену свой "план победы", а на встрече в четверг обсудит с ним его детали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал перед началом встречи с Джо Байденом в Белом доме.

Президент начал с благодарности Байдену за поддержку решений, которые помогают защитить Украину, и отметил, что уже обсуждал с президентом США его "план победы". Напомним, что Байден и Зеленский встречались в среду.

"Я поднял с президентом Байденом вопрос "плана победы". Сегодня мы готовимся обсудить детали для укрепления плана, координации наших позиций, использования и подхода", – сказал Зеленский.

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"Наши команды будут работать вместе, чтобы обеспечить реализацию наших будущих шагов", – добавил он.

Зеленский отметил, что "вместе мы должны победить и мы победим".

Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Ранее Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского о победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.