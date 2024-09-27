Харрис несколько опережает Трампа в шести ключевых штатах

Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис несколько опережает кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа в шести так называемых колеблющихся штатах, от которых больше всего зависит исход выборов.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Харрис на 7 процентных пунктов опережает Трампа в Неваде (52% до 45%), на 5 процентных пунктов – в Пенсильвании (51% до 46%), на три процентных пункта – в Аризоне и Мичигане.

С минимальным отрывом Харрис впереди также в Северной Каролине (50% против 48%) и Висконсине (49% против 48%), тогда как в Джорджии обоих кандидатов готовы поддержать по 49% избирателей.

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Большинство этих результатов, кроме Невады и Пенсильвании – в пределах статистической погрешности.

В целом же в семи ключевых штатах Харрис на три процентных пункта опережает Трампа. В случае рейтингов с участием других кандидатов Харрис наращивает отрыв до четырех процентных пунктов.

Сбор данных для опроса проводился 19-25 сентября среди 6165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. Для опроса в Неваде статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта, остальных штатов – три процентных пункта.

Напомним, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, должен встретиться с Дональдом Трампом.

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