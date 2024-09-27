Трамп после встречи с Зеленским пугает Третьей мировой, если победит Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине перерастет в Третью мировую.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что провел "замечательную встречу" с президентом Украины Зеленским, и что если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро".

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Товарищ Харрис НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что СМЕРТЬ и РАЗРУШЕНИЕ станут только хуже!", – написал Дональд Трамп (большие буквы сохранены в соответствии с оригиналом).

Реклама:

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

Читайте также: Зеленский в американском аду: почему визит в США принес столько проблем и как их решать.