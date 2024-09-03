МИД Эстонии: Орбан играет за команду противника в вопросе войны России против Украины

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не действует так, как большинство западных стран в отношении агрессивной войны России в Украине, и даже "играет" за противника.



Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна Эстонии, цитирует издание ERR, передает "Европейская правда".

Тсахкна считает, что Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии совсем не так, как "договорились в Европе".

"К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", – сказал он.

Журналисты спросили у главы эстонского МИД, почему ЕС, в котором сейчас председательствует Венгрия, ничего не может с этим сделать, на что Тсахкна заверил, что ЕС "все еще что-то может".

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"Процедура по статье 7 договора о ЕС началась, что означало бы приостановление права голоса государства-члена. Я не верю в то, что это произойдет, поскольку для этого требуется согласие всех 26 стран, но по крайней мере мы хотим создать в ближайшем будущем ситуацию, при которой 21 страна сможет двигаться вперед в этом процессе", – пояснил он.

Тсахкна добавил, что поведение венгерского премьера не приносит никакой пользы.

Напомним, в конце июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

20 августа президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал власти Венгрии сохранять сплоченность в Европейском Союзе.

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