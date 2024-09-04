СМИ: Новая Еврокомиссия может начать работу на месяц позже

Новый состав Еврокомиссии с Урсулой фон дер Ляйен может начать свою работу позже, чем ожидалось.

Об этом стало известно изданию Politico от европейских чиновников, передает "Европейская правда".

Два высокопоставленных чиновника Европарламента отметили, что многочасовые слушания 26 кандидатов в члены Еврокомиссии вряд ли начнутся до середины октября, а один из чиновников прогнозирует, что датой начала слушаний станет 14 октября.

Это означает, что окончательное голосование по утверждению Комиссии может состояться только в ноябре, что отодвигает дату начала работы на декабрь.

Реклама:

Ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в заседании руководства парламента 11 сентября. Однако непонятно, сможет ли она представить окончательный список комиссаров на тот момент. А это является необходимым условием для того, чтобы парламент начал организовывать слушания.

Главный представитель фон дер Ляйен, Эрик Мамер, отрицает ее причастность к задержке, поскольку она хочет более гендерно сбалансированный состав Комиссии, заявив: "Я решительно отрицаю это. Президент не обращалась с такой просьбой. Это дело Европейского парламента – устанавливать график слушаний".

Накануне Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, чтобы они номинировали женщин в следующий состав Еврокомиссии, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины. В частности, сообщалось о давлении на Мальту и Словению.

Но во вторник вечером, например, словенское правительство подтвердило, что Томаж Весел останется единственной кандидатурой, которую предложит Любляна.

Ранее Румыния согласилась заменить предложенного ею кандидата-мужчину на женщину.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приняла первые решения по портфелям для недавно выдвинутых странами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.