CNN: США публично обвинят Россию в попытках вмешаться в выборы 2024 года

Администрация Джо Байдена в среду, 4 сентября, может публично обвинить Россию в попытках повлиять на нынешние президентские выборы в США через подконтрольные Кремлю СМИ и онлайн-платформы.

Об этом телеканалу CNN сообщили шесть информированных источников, пишет "Европейская правда".

По информации CNN, в среду США объявят о ряде шагов, направленных на противодействие вмешательству Кремля. Среди прочего, Белый дом объявит публичное осуждение, а Министерство юстиции – меры, направленные на привлечение к ответственности субъектов вмешательства.

Источники телеканала говорят, что в первую очередь речь пойдет о российском пропагандистском телеканале иновещания RT, а также дезинформационных операциях России, которые осуществляются как через американских, так и неамериканских субъектов.

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Также, пишет CNN, США могут объявить о причастности к вмешательству в выборы компанию "Агентство социального дизайна", которая уже находится под санкциями из-за создания фейковых информационных сайтов в Европе.

Как говорится в материале, это станет наиболее существенной реакцией Вашингтона на возможные российские операции влияния на американских избирателей.

Она наступит после того, как в августе США обвинили Иран в попытке взломать избирательные кампании Дональда Трампа и Камалы Харрис – на фоне заявлений кандидата в президенты от Республиканской партии, что иранские хакеры получили доступ к внутренней переписке.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.