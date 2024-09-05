Умеров и Писториус обсудили поставки современных ракетных систем и боеприпасов для Украины

Министр обороны Рустем Умеров прибыл в Германию с официальным визитом и встретился со своим коллегой Борисом Писториусом.

Об этом украинский глава оборонного ведомства сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Во время встречи министры обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между Украиной и Германией.

В частности они акцентировали внимание на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны.

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Фото: Telegram Министерства обороны

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.

А в прошлом месяце официальный Берлин подтвердил передачу Киеву системы ПВО IRIS-T ближнего действия.