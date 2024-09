Зеленский рассказал о переговорах с Мелони в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию провел переговоры с премьером Джорджией Мелони.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что встреча с Мелони состоялась на полях форума "Амброзетти".

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.



One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF

