Греция введет сбор с пассажиров круизных лайнеров, чтобы ограничить туризм

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в воскресенье, 8 сентября, объявил о намерениях ввести сбор в размере 20 евро с посетителей круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос во время пика летнего сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции на следующий день после объявления основных направлений экономической политики на 2025 год Мицотакис объяснил, что чрезмерный туризм является проблемой лишь в нескольких туристических местах Греции.

"Греция не имеет структурной проблемы чрезмерного туризма... Некоторые из ее туристических мест имеют значительную проблему в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство обременяет Санторини и Миконос", – пояснил он.

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По словам премьера Греции, часть сбора с пассажиров круизных лайнеров, следующих на эти острова, будут передавать местным общинам для инвестирования в инфраструктуру.

Кроме того, правительство Греции планирует регулировать количество круизных лайнеров, которые одновременно прибывают в определенные пункты назначения, и обяжет туристические острова ввести правила защиты окружающей среды и решения проблемы нехватки воды.

Параллельно власти хотят увеличить налог на краткосрочную аренду жилья и запретить выдачу новых лицензий на такую аренду в центре Афин, чтобы увеличить жилой фонд для постоянных жителей.

Греция в значительной степени полагается на туризм, который является основной движущей силой ее экономики: только в 2023 году за счет почти 31 миллиона туристов страна заработала около 20 миллиардов евро.

В то же время некоторые из самых популярных греческих туристических направлений находятся под угрозой из-за массового туризма. На Санторини уже были несколько протестов с призывом ограничить количество людей, посещающих остров.

Как сообщалось, в Риме рассматривают введение платы для туристов за посещение некоторых самых популярных мест, как известный фонтан Треви, с квотами и заблаговременным планированием визита.