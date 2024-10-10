МИД Украины резко призвал власти Грузии не манипулировать темой войны в избирательной кампании

Министерство иностранных дел Украины резко призвало власти Грузии не манипулировать темой российско-украинской войны в своей предвыборной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление внешнедипломатическое ведомство опубликовало 10 октября.

"МИД Украины осуждает очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. Учитывая пренебрежительный тон – в очередной раз – высказываний премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, вынуждены в очередной раз выразить позицию Украины", – говорится в заявлении.

В МИД выразили сожаление, что грузинская власть по образцу России пытается ограничить участие гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, и грузинское правительство "превратилось в ксерокс Кремля".

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"Должны напомнить еще некоторую правду, которую забыл обнажить премьер-министр Грузии. Отказ грузинских властей поддерживать международные санкции, введенные против РФ в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, отмена введенного в начале 2000-х годов визового режима и активизация двусторонней торговли вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы", – продолжают в заявлении.

Кроме того, МИД призвал "желающих обнажать правду" обратить внимание, что в деоккупированном Херсоне, который постоянно под обстрелами и в котором россияне системно "выбивают" инфраструктуру, поставки света и газа сейчас стабильнее, чем в обычной повседневности Тбилиси.

Этот пассаж явно является ответом на предвыборную агитацию "Грузинской мечты" с противопоставлением на плакатах разрушений в Украине и жизни в Грузии, на критику которой премьер Кобахидзе ответил, что эти плакаты "обнажили правду" о войне.

"Украина в очередной раз призывает правительство Грузии воздерживаться от втягивания нашего государства и граждан Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа. Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – отметили в МИД.

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