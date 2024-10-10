Зеленский и Макрон обсудили совместное производство оружия
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном особое внимание было уделено вопросу совместного производства оружия.
Об этом сообщил украинский лидер, передает "Европейская правда".
По словам Зеленского, во время встречи с Макроном они обсудили ситуацию на поле боя и "вещи, которые смогут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе".
Отдельный акцент переговоров был на совместном производстве оружия.
"Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет происходить на уровне министров обороны", – проинформировал президент.
Отдельно Зеленский поблагодарил Макрона за тренировки и комплектование украинской бригады Анны Киевской, которую накануне посетил французский лидер.
Также Зеленский после встречи с Макроном заверил, что в их переговорах не обсуждалось "прекращение огня".
Он раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.