Зеленский и Макрон обсудили совместное производство оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном особое внимание было уделено вопросу совместного производства оружия.

Об этом сообщил украинский лидер, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время встречи с Макроном они обсудили ситуацию на поле боя и "вещи, которые смогут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе".

Отдельный акцент переговоров был на совместном производстве оружия.

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"Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет происходить на уровне министров обороны", – проинформировал президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил Макрона за тренировки и комплектование украинской бригады Анны Киевской, которую накануне посетил французский лидер.

Также Зеленский после встречи с Макроном заверил, что в их переговорах не обсуждалось "прекращение огня".

Он раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.