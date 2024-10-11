ЕС подтвердил, что отложил систему биометрического контроля на границах

Европейский Союз отклал введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС, что должно было состояться 10 ноября, после того, как Германия, Франция и Нидерланды заявили, что пограничные компьютерные системы еще не готовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Как заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, система не заработает 10 ноября, как планировалось.

"10 ноября больше не обсуждается", – заявила Йоханссон. Она сказала, что нового графика нет, но рассматривается возможность поэтапного введения.

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Система въезда/выезда (EES) должна создать цифровую запись, связывающую проездной документ с биометрическими данными, подтверждающими личность, устраняя необходимость ручного проставления печатей в паспортах на внешней границе ЕС.

Это потребует от граждан стран, не являющихся членами ЕС, прибывающих в Шенгенскую зону свободного передвижения, регистрации отпечатков пальцев, сканирования лица и ответов на вопросы относительно их пребывания.

Но представитель министерства внутренних дел Германии заявил, что три страны, на которые приходится 40% пассажиропотока, не готовы к внедрению EES, поскольку "необходимая стабильность и функциональность центральной системы EES, которую должно обеспечить агентство ЕС EU-Lisa, еще не достигнута".

EU-Lisa – это агентство, ответственное за внедрение крупномасштабных ИТ-систем в ЕС.

Французское министерство внутренних дел заявило, что, хотя Франция убеждена в полезности EES, ее внедрение должно быть должным образом подготовлено.

Введение системы отложили уже в третий раз. Ее должны были ввести летом прошлого года, но Франция выразила обеспокоенность, что это будет иметь негативное влияние на проведение чемпионата мира по регби осенью прошлого года и Олимпийских игр летом этого года. Его перенесли на 6 октября этого года, а затем снова отложили до ноября на фоне опасений относительно срыва поездок в ЕС в школьный сезон.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок. Однако в связи с отложением EES введение ETIAS также откладывается на неопределенный срок.