Орбан заявляет, что фон дер Ляйен хочет "свергнуть" правительство Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил раздражение критикой в его адрес, которая прозвучала в Европарламенте, а также обвинил руководство ЕС в намерениях "свергнуть" его правительство.

Об этом он сказал в интервью государственному радио, его слова приводит 444.hu, сообщает "Европейская правда".

По его словам, венгры были "шокированы" тем, что происходит в Европарламенте, поскольку в их сознании запечатлелся другой образ Европы и европейской политики.

"Мы думали, что там умные люди", и что "политические дебаты имеют более высокое качество", сказал Орбан, добавив, что "все это было полным беспорядком".

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По словам главы венгерского правительства, некоторое время он находился в "культурном шоке", но сейчас он уже "оправился от этого".

Орбан также начал утверждать, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер объявили, что хотят "свергнуть венгерское правительство" и заменить его "брюссельским".

"Они назвали членов нового венгерского правительства. Европейские социалисты хотят делегировать Клару Добрев, а ЕНП хочет делегировать Петера Мадяра... Брюссель хочет делегировать в венгерское правительство социалиста и члена Народной партии, политика суверенитета закончилась, у нас будет брюссельское правительство, вот смысл того, что произошло", – сказал Орбан.

По его словам, это не то, чего хотят и венгры, и именно поэтому он был вынужден вступить в дебаты и дать отпор.

"Я объявил о сопротивлении", – добавил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что ему в Европарламенте объявили "политическую интифаду".

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