Поддержка приема беженцев из Украины среди поляков достигла нового минимума

Лишь каждый второй поляк выступает за прием украинских беженцев, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Количество поляков, которые считают, что страна должна принимать украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев. Этот показатель оставался выше 80% в течение всего 2022 года.

Социологи считают, что стремительное падение поддержки, которое наблюдалось в 2023 году, может быть связано с "зерновым кризисом".

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Открытая оппозиция к приему украинских беженцев сейчас составляет 40% по сравнению с 3% в марте 2022 года.

Мужчины более благосклонны к приему беженцев: 60% положительно относятся к украинским беженцам по сравнению с 47% женщин.

Кроме того, меньше сторонников правых партий (53%) выступают за принятие беженцев, чем сторонников левых партий (68%) Наиболее приверженными являются избиратели партий правящей коалиции.

Менее половины избирателей оппозиционной "Права и справедливости" поддерживают прием беженцев (49% по сравнению с 42%, которые однозначно против), даже несмотря на то, что партия решительно поддерживает Украину. На удивление, этот показатель выше среди избирателей ультраправой партии "Конфедерация" (52% "за" и 45% "против").

Опрос в начале лета показал, что граждане Польши менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, за исключением согласия принимать украинских детей в польские школы.

Ранее сообщалось, что в Польше уменьшилось количество трудоустроенных украинцев по сравнению с прошлым годом.