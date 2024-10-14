Сибига впервые обратился к Совету министров иностранных дел ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник впервые после назначения принял онлайн-участие в Совете министров иностранных дел Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига проинформировал европейских коллег о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях украинских защитников.

Он рассказал о постоянных обстрелах Россией критической гражданской инфраструктуры и энергетики, недавних ударах по гражданским судам и портовой инфраструктуре.

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"В последнее время мы стали свидетелями ударов России по нашим портам и гражданским судам. Такими действиями россияне пытаются не только ослабить экономику Украины, особенно накануне зимы, но и подорвать глобальную продовольственную безопасность", – отметил министр и призвал к совместному решительному ответу на такие действия РФ.

Сибига отдельно отметил необходимость ускорить помощь ЕС для усиления противовоздушной обороны и укрепления энергетической устойчивости Украины накануне зимы.

Он повторил призыв к снятию ограничений на использование Украиной дальнобойных возможностей против законных военных целей на территории РФ, а также призыв принять решение об использовании противовоздушных возможностей соседей Украины для сбивания российских ракет и дронов в украинском небе.

Министр также опроверг информацию, распространенную в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к неприемлемым территориальным уступкам агрессору. Он отметил безальтернативность "формулы мира" и принципа "Никаких решений об Украине без Украины".

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

По данным агентства Bloomberg, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" в вопросе завершения развязанной РФ войны.

В МИД уже опровергали эти сообщения прессы.