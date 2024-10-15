Великобритания заморозила политический диалог с Грузией

Великобритания решила приостановить "Уордропский диалог" с Грузией на уровне министров, отменить переговоры на высшем уровне между штабами министерств обороны и приостановить новую программу кибербезопасности.

Об этом посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд рассказал агентству IPN .

"Уордропский диалог" был основан в 2014 году. Это ежегодный формат стратегического диалога высокого уровня между двумя странами, который служит для решения широкого круга вопросов сотрудничества. Его назвали в честь Оливера Уордропа – первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919 – 1921 годах.

Посол выразил надежду, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.

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"Я ожидал, что мы будем работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Грузии и наше общее процветание, но в течение последнего года грузинское правительство выбрало другой курс, и в течение моих первых месяцев в Тбилиси мне пришлось четко выразить нашу обеспокоенность упадком демократии и антизападной риторики", – заявил Уорд.

Он отметил, что западные партнеры были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали выдвигать теории заговора и делать предположения, что государства Запада подрывают Грузию. Их также шокировало когда "Грузинская мечта" сделала обещание запретить оппозиционные партии частью своей предвыборной программы.

"По этим причинам, впервые за 10 лет, мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Уордропский диалог" на высоком уровне между министрами. Это впервые со времени создания формата диалога.

Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между руководителями оборонных ведомств и приостановили новую программу кибербезопасности.

После выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, мы надеемся увидеть четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь, чтобы восстановить доверие и вернуться к тесному партнерству", – сказал посол Великобритании.

Напомним, лидеры ЕС, по данным источников, собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС. Такой пассаж содержится в проекте выводов саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября.

27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

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