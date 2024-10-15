Министр обороны Польши не считает вступление Украины в ЕС жизненно важным, потому выдвигает исторические требования

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в ЕС не является вопросом, "быть или не быть", поэтому Варшава может себе позволить выдвигать определенные требования.

Об этом он сказал в интервью изданию Interia, сообщает "Европейская правда".

Министр считает, что поставить именно этико-историческое условие относительно Волынской трагедии, которая является таким важным вопросом для поляков, в контекст вступления Украины в Европейский Союз – это наиболее честный подход, который можно применить.

"Потому что мы не ставим этот вопрос как условие гуманитарной или военной поддержки. Мы помогали и помогаем безоговорочно там, где на кону жизни людей и где, как мы считаем, мы можем способствовать тому, чтобы Россия проиграла войну.

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Вступление в ЕС – это не "быть или не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем обусловить это развитие и, в дополнение к условиям, которые выдвигает ЕС, мы можем выдвинуть свое этическое и историческое условие по поводу Волыни", – сказал Косиняк-Камыш.

Он выразил удовлетворение, что получил в этом вопросе поддержку правительства, в том числе премьера Дональда Туска.

"Четкая и сильная позиция всего правительства в этом вопросе, включая огромную приверженность премьер-министра, заставляет украинскую сторону подавать сигналы, что она начнет эксгумации с 2025 года.

Однако пока я не увижу, пока не склоню голову перед могилами убитых на Волыни, я буду осторожным. В то же время есть одна важная вещь, которую я хочу прояснить – вопрос эксгумаций не является вопросом польских семей против Украины, это вопрос действий украинского государства против польского государства", – подчеркнул министр.

Он еще раз подчеркнул, что получение разрешений на эксгумации семьями не соответствует ожиданиям польского правительства.

"Это должны быть межгосударственные отношения с привлечением государственных институтов с обеих сторон. Эксгумации происходят на двусторонней основе между государствами. Мы не примем ситуацию, когда именно семьи будут требовать эксгумации своих близких, потому что часть семей есть, а часть исчезла, потому что все они были убиты. Почтение памяти, с другой стороны, принадлежит всем", – пояснил Косиняк-Камыш.

Ранее Польский институт национальной памяти уже намекнул, что частные обращения к Украине по поводу эксгумации тел поляков, погибших во время событий Волынской трагедии, якобы не могут дать результата без участия официальных польских учреждений, в частности Института.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после первого визита в Польшу в такой роли пообещал решить "ядовитый" вопрос эксгумаций.

На фоне переговоров Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, намекая, что речь идет о запросе Романовской.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович дал понять, что УИНП готов идти навстречу польским гражданам, которые будут обращаться по этому вопросу, поскольку "официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют".