Сибига рассказал о встречах в Польше и пообещал решить "ядовитый" вопрос эксгумаций

Глава МИД Андрей Сибига рассказал детали своего однодневного визита в Польшу, во время которого, среди прочего, речь шла о решении проблемного для отношений между двумя государствами вопроса эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

Об этом Сибига написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Министр рассказал, что имел длинный и подробный разговор с президентом Анджеем Дудой в развитие его диалога с Владимиром Зеленским, переговоры с маршалками Сейма Шимоном Головней и Сената Малгожавой Кидавой-Блонской и встречу с польским коллегой Радославом Сикорским.

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На всех переговорах, по его словам, глава МИД выражал искреннюю благодарность Польше и полякам, которые немедленно пришли на помощь Украине с первых минут полномасштабного российского вторжения.

В фокусе всех разговоров были противодействие российской агрессии, защита общей свободы и безопасности, "формула мира" и "план победы", военная помощь, поддержка энергетики и экономики, устойчивости Украины накануне зимы.

Сибига подчеркнул, что Украина готова говорить с Польшей на все темы "и не только говорить, но и решать проблемы".

В частности, с польской стороной "обсудили конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог".

"Не должно быть никаких политических препятствий. Приятно отметить, что есть понимание и желание двигаться вперед в конструктивном русле. Прошлое, каким бы оно сложным ни было, не может ставить под угрозу современное противодействие общим вызовам и будущее в евроатлантической семье", – отметил глава МИД.

Напомним, 2 октября, на фоне переговоров Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

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