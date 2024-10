Сибига призвал Европу взяться за "теневой флот" российских танкеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Европы начать борьбу с "теневым флотом" танкеров, которые перевозят российскую нефть и продолжают обеспечивать России большие доходы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, и при этом продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов в европейские страны и через европейские воды, а затем эти средства идут на финансирование военной машины Кремля.

Russia poses an existential threat to Europe, yet continues to earn billions on energy exports to Europe and through European waters. It then uses them to fund aggression against Ukraine and Euro-Atlantic security. Europe can and must deprive Russia of its bloody energy revenues.

Реклама: