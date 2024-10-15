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Сибига призвал Европу взяться за "теневой флот" российских танкеров

Новости — Вторник, 15 октября 2024, 19:39 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Европы начать борьбу с "теневым флотом" танкеров, которые перевозят российскую нефть и продолжают обеспечивать России большие доходы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, и при этом продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов в европейские страны и через европейские воды, а затем эти средства идут на финансирование военной машины Кремля.

"Европа может и должна лишить Россию ее кровавых энергетических доходов. Российский "теневой флот" старых и плохо застрахованных нефтяных танкеров – это непосредственная угроза экологической катастрофы в Европе, как утверждают в аналитическом центре Киевской школы экономики. Европе пора принять реальные меры, чтобы заблокировать этот теневой флот, ударить по военному бюджету России, спасти жизни и окружающую среду", – заявил Андрей Сибига.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил новые санкции, направленные против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

В июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

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МИД Сибига
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