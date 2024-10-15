В ЕС предостерегли государства-члены от "политически опасных" сделок с "Газпромом"

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз готов к прекращению соглашения о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года, а дополнительные соглашения с "Газпромом" назвала "политически опасными".

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам, сообщает "Европейская правда".

Симсон отметила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 95%, причем процесс закачки газа туда продолжается; к тому же, Евросоюз диверсифицировал поставки газа и нарастил долю возобновляемых источников энергии.

"В конце года заканчивается срок действия соглашения о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Сегодня я подтвердила министрам, что мы к этому готовы", – подчеркнула еврокомиссар.

Реклама:

Она пояснила, что Центральная и Юго-Восточная Европа уже имеет альтернативные пути поставки, чтобы полностью заменить 14 миллиардов кубометров российского газа, которые до сих пор идут транзитом через Украину.

"Если страны-члены предпочитают продолжать импортировать российский газ и делают это даже сверх контрактных мощностей, или если хотят подписать новые соглашения на новые мощности, хочу четко заявить. Это не является необходимостью. Это политический выбор, и выбор опасный", – заявила Симсон.

"И мы должны помнить, что цена отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными жизнями в Украине", – добавила она.

Вероятно, комиссар имела в виду Венгрию, которая как раз договорилась с "Газпромом " об увеличении поставок газа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом " о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия действующего соглашения.