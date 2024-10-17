Великобритания назначила спецбригаду для защиты Эстонии

Великобритания назначила специальную бригаду для обороны Эстонии, которая с июля 2025 года готова быстро передислоцироваться в Эстонию в соответствии с оборонными планами НАТО и возникающей потребности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Британские вооруженные силы отправляют в Эстонию, среди прочего, танки Challenger 3, а также готовятся к предварительному развертыванию другого вооружения и боеприпасов, которые отвечают потребностям бригады.

"Тесное оборонное сотрудничество между Эстонией и Великобританией развивается все более конкретно. Подписанная сегодня дорожная карта базируется на новых оборонных планах НАТО.

Реклама:

Одним из ее основных пунктов является долгосрочное соглашение о том, что Британия назначит [свою] 4-ю бригаду для усиления в Эстонии, которая будет содержаться и развиваться в Британии в высокой готовности, чтобы усилить Эстонию в случае кризиса или в случае конфликта", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В четверг Певкур встретился со своим британским коллегой Джоном Хили в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Оба министра подписали дорожную карту двустороннего оборонного сотрудничества, которая определяет совместные действия Эстонии и Великобритании в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе для укрепления пороговой обороны восточного крыла НАТО в Эстонии, сообщило Министерство обороны.

Согласно совместной декларации, Великобритания будет держать свою 4-ю бригаду в состоянии повышенной боевой готовности, начиная с июля 2025 года, чтобы быстро усилить оборону Эстонии на основе оборонных планов НАТО, если возникнет такая необходимость.

Певкур заявил, что в рамках передового развертывания техники бригады Великобритания направит в Эстонию новейшую и самую современную боевую технику, такую как мобильная артиллерия Archer, бронетранспортеры Boxer и Ajax, а также танки Challenger 3.

По словам Певкура, деятельность по развитию бригады также включает в себя регулярные учения, чтобы отработать передислокацию бригады в Эстонию. Следующими такими учениями являются, например, масштабные учения 2025 года Siil, на которые прибудет бригада усиления, приписанная к Эстонии, для отработки передислокации.

Кроме бригады подкрепления, в Эстонии постоянно находится бронетанковая боевая группа Великобритании, которая с 2017 года входила и входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

В то же время Великобритания поддерживает развитие эстонской дивизии и ее штаба, в котором, кроме штабных офицеров, работает заместитель командира дивизии, должность которого занимает бригадный генерал Великобритании, а также консультирует по вопросам развития потенциала Сил обороны Эстонии по ведению огня непрямого действия на большие расстояния.

В состав эстонской дивизии входят две бригады – 1-я пехотная бригада, базирующаяся в основном в Тапа, и 2-я пехотная бригада, расположенная в Южной Эстонии.

Со своей стороны Эстония обеспечивает наилучшие условия и инфраструктуру для приема союзников, включая возможности для проведения учений и логистической поддержки. Дорожная карта также включает договоренности о сотрудничестве в сфере совместных закупок и развития оборонной промышленности, сообщили в Минобороны.

Напомним, в августе датский батальон официально присоединился к многонациональной бригаде Североатлантического Альянса в Латвии, развернутой в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Датские военнослужащие прибыли в Латвию вместе с боевой техникой.