Умеров анонсировал прибытие шести F-16 от Норвегии "в ближайшее время"
Министр обороны Рустем Умеров после встречи с норвежским визави Бьорном Арильдом Грамом в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе анонсировал прибытие в Украину шести истребителей F-16, переданных Норвегией.
Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Во время переговоров Умеров и Грам обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности Киева, в частности в дальнобойном оружии, а также достигли "конкретных договоренностей" по укреплению противовоздушной обороны.
"Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", – добавил глава Минобороны.
Также Умеров предложил Норвегии присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий и взять "шефство" над одной из бригад Вооруженных Сил Украины для ее обучения и комплектования.
В июле правительство Норвегии приняло решение передать Украине шесть истребителей F-16. Тогда сообщалось, что первые из них должны поступить в течение 2024 года.
Отправку своих истребителей ранее публично подтвердили Нидерланды, не сказав, сколько именно получила Украина.
Между тем, по данным СМИ, США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих, что может отложить срок, когда Киев получит полную эскадрилью самолетов западного производства.