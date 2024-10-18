Зеленский: США в следующие месяцы будут давать "большие" пакеты помощи

Президент Владимир Зеленский заявил, что США в ближайшие месяцы будут выделять Украине "большие" пакеты военной помощи в соответствии с одним из пунктов "плана победы".

Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона в пятницу, 18 октября, пишет "Европейская правда".

Глава государства, говоря об обсуждении "плана победы" с США, вспомнил недавний разговор с президентом Джо Байденом.

"Мы получили пакет на полмиллиарда (долларов. – Ред.), а также договорились – это также является частью "плана" (победы. – Ред.), – что мы будем получать очень быстро сейчас, раз в две-три недели, пакет, который будет усиливать нашу армию", – добавил он.

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Зеленский уточнил, что из соображений безопасности не может разглашать точной информации об объемах этой помощи.

"Пакеты, я думаю, будут большие: от полмиллиарда до 750 миллионов. Я думаю, это будет достаточно быстрый процесс. Это для нас очень важно, чтобы в ближайшие месяцы, на что рассчитан план победы, октябрь-декабрь, максимально усилить Украину", – отметил президент.

Напомним, последний пакет военной помощи Киеву на сумму 425 миллионов долларов США объявили 16 октября.

В последние месяцы существовали проблемы с выделением военной помощи со стороны Соединенных Штатов из-за ограниченных запасов оружия на складах и нерешенной судьбы нескольких миллиардов долларов финансирования.

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