Украина и Великобритания в третий раз поговорили о соглашении о 100-летнем партнерстве

Представители Украины и Великобритании провели третий раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о "переходе к более сильному и глубокому партнерству".

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Офис президента.

Третий раунд переговоров с украинской стороны проводил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Стороны обсудили изменения в проект документа, согласовали его структуру и "отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов", говорится в сообщении.

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Делегации Украины и Великобритании также утвердили график дальнейших шагов для работы над текстом соглашения о партнерстве.

"Это будет исторический договор, который закрепит основные направления нашего сотрудничества на длительный период – от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", – прокомментировал Жовква.

Напомним, о намерениях заключить соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Первый раунд переговоров состоялся 13 августа, второй – 28 августа.