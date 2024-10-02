СМИ: ЕС утвердил режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Послы ЕС 2 октября согласовали новый режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы.

Об этом в X (Twitter) сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что механизм вступит в силу на следующей неделе.

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза", – сообщил Джозвяк.

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Ранее журналист информировал, что в ЕС сначала хотели ввести общий режим санкций, но в результате согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Пока что в нем нет имен, но они будут добавлены в будущем.

ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

Санкции охватывают финансовое, энергетическое, торговое, транспортное, визовое и персональное направления.

Напомним, в течение первой половины 2024 года Чехия подверглась гибридным атакам со стороны России.

В Польше считают, что страна находится в состоянии гибридной войны.