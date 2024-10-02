В Польше приветствуют шаг Украины для восстановления эксгумаций жертв Волынской трагедии

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии РАР.

По словам представителя польского МИД, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии – "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", – добавил Вронский.

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Он подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

Накануне Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

О шаге навстречу Варшаве стало известно также на фоне визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

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