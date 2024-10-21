Предварительные результаты референдума в Молдове свидетельствуют, что жители этой страны (без учета диаспоры) не поддерживают фиксации европейского пути в конституции.

Об этом сообщает из Кишинева корреспондент "Европейской правды".

Референдум, который проводился одновременно с выборами президента, позиционировался властью и абсолютным большинством партий-участниц предвыборного процесса как голосование за или против намерения Молдовы вступить в ЕС.

Однако после подсчета данных с 85% участков поддержка ответа "да" лишь немного превысила 45%, причем этот результат длительное время остается стабильным в ходе подсчета.

Реклама:

Необходимо отметить, что финальный официальный процент будет существенно отличаться, поскольку пока не учитывает основные зарубежные участки. Голоса диаспоры составляют около 15% от всех голосов, поэтому при их поддержке ответ "да" может набрать более 50%. Однако избиратели, голосовавшие внутри Молдовы – не продемонстрировали поддержки европейской интеграции. В частности, даже в Кишиневе поддержка европейского вектора лишь немного превышает 55%.

О происхождении антиевропейских настроений читайте в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове"

При этом, как сообщалось, Приднестровье отказалось от подвоза пророссийских избирателей на участки в Молдове.