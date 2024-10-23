У Пентагона есть доказательства отправки солдат КНДР в Россию

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно.

Об этом Остин сказал в среду журналистам в Риме, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Пентагона, аналитики ведомства продолжают изучать этот вопрос, и "мы видим доказательства того, что войска КНДР перешли (на территорию) России".

"Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться", – добавил Остин.

Реклама:

Он отметил, что если намерением военных КНДР является участие в войне России против Украины, то это "очень-очень серьезный вопрос", который будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Буквально на днях, находясь в Неаполе в субботу, глава Пентагона заявлял, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

В понедельник Остин посетил Киев, и через два дня после визита заявил о доказательствах пребывания военных КНДР в России.

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.