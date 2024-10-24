Минобороны Италии оскандалилось положительными комментариями о солдатах Муссолини

Власти Италии столкнулись с критикой из-за комментариев по поводу крупной битвы времен Второй мировой войны после того, как Министерство обороны заявило, что побежденные фашистские солдаты диктатора Бенито Муссолини погибли за свободу страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

В посте в социальных сетях в среду, посвященном годовщине битвы при Эль-Аламейне в Египте 1942 года, Министерство обороны Италии описало этот конфликт как "героический и трагический". Ведомство отдало дань уважения итальянским солдатам, "которые пожертвовали своей жизнью за нашу свободу".

В битве участвовали объединенные силы фашистской Италии и нацистской Германии во главе с немецким генералом Эрвином Роммелем против Великобритании и ее союзников во главе с британским генералом Бернардом Монтгомери.

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Паола Кьеза, возглавляющая группу партии "Братья Италии" премьера Джорджии Мелони в парламентской комиссии по вопросам обороны, написала в Facebook, что "сердце нашей нации сегодня в Эль-Аламейне".

Оба поста встретили широкую критику со стороны оппозиционных политиков, ученых и пользователей соцсетей. "Как можно ассоциировать Эль-Аламейн с "борьбой за нашу свободу", я не могу понять", – отметил Маттиа Гвиди, профессор политологии в Сиенском университете.

Депутаты от левой партии "Движение 5 звезд", второй по величине оппозиционной партии, выступили с заявлением, в котором отметили, что хотя итальянские солдаты храбро сражались, чествовать их память как борцов за свободу неуместно. Вместо этого "они были жертвами колониального и фашистского режима (Италии)".

Партия "Братья Италии" берет свое начало от Итальянского социального движения (MSI), сформированного в 1946 году как прямой наследник чернорубашечников Муссолини, а наследие фашизма продолжает беспокоить Италию почти через 80 лет после окончания войны.

С момента вступления в должность два года назад Мелони пришлось отбиваться от критики за несколько проявлений ностальгии по фашизму со стороны членов ее партии.

Сама она осуждает все формы тоталитаризма и говорит о своем отвращении к фашизму, но избегает называть себя антифашисткой, несмотря на частые призывы к этому.