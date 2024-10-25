Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder
Новости — Пятница, 25 октября 2024, 12:00 —
Немецкая компания Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, а поставка состоялась в конце третьего квартала 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Европейская правда".
Как передает пресс-служба компании, общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет около 200 единиц.
Из них более сотни составляют модели Marder 1A3.
Эти боевые машины, направленные в Украину, оснащены современным лазерным дальномером, позволяющим повысить точность поражения целей на поле боя.
Этот прибор значительно улучшает способность машин эффективно противостоять наступательным действиям противника, давая украинским войскам дополнительное технологическое преимущество.
Отметим, соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники – боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.
На данный момент последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного количества миллионов евро.
Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.
Недавно стало известно, что Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.
А 17 октября правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи. Туда, в частности, вошли дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2 и Marder.