СМИ: Писториус хочет оснастить Бундесвер новой моделью Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет оснастить Бундесвер новой моделью крылатой ракеты большой дальности Taurus.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Соответствующее описание проекта Министерство обороны подало в бюджетный комитет в составе конфиденциальных документов к бюджету на 2025 год.

В нем указана целесообразность заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo на сумму около 2,1 млрд евро. Первые из этих ракет большой дальности могли бы быть поставлены в 2029 году.

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Однако, пока для реализации этого замысла не хватает бюджетных средств, поэтому проект внесен лишь как опция в индивидуальный бюджет министерства.

Для того, чтобы начать проект, Министерству обороны нужно около 350 миллионов евро в 2025 году. Большинство расходов на высокотехнологичное вооружение будет осуществлено не ранее 2029 года.

На вооружении Бундесвера сейчас находятся около 600 крылатых ракет Taurus старого образца. Эти системы вооружений предназначены для атак в тылу врага и сейчас проходят масштабную модернизацию.

Украина неоднократно обращалась с просьбой о поставках немецких ракет Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц неоднократно отклонял эти запросы.

В частности, 21 сентября Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке этих ракет в Украину.

Хотя США, Великобритания и Франция передали Киеву собственные дальнобойные ракеты, Германия до сих пор выступает против предоставления Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.