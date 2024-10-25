Bloomberg: В НАТО называют два пути ответа на отправку солдат КНДР в Россию

Потенциальные ответы государств НАТО на отправку КНДР военных в Россию для участия в войне против Украины ограничены, но могут включать как минимум два варианта.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, Южная Корея представит часть разведывательных данных о переброске северокорейских военных в РФ официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник, сообщили двое знакомых с этим вопросом людей.

"Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", – считают собеседники издания.

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Согласно южнокорейским документам, предполагается, что северокорейские войска будут отправлены на фронт после завершения примерно месячной подготовки на военных объектах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.

Кремль планирует обеспечить северокорейцев оружием и боевой формой, а также фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России, говорится в документе южнокорейской разведки.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские войска уже находятся в России. Белый дом заявил, что около 3000 солдат сейчас проходят подготовку в России.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс признал, что Западу будет трудно придумать меры против Северной Кореи, поскольку на КНДР и так уже наложены едва ли не все возможные санкции.

Европейский Союз накануне заявил, что будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частности относительно реагирования на действия КНДР.