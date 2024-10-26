Выборы в Грузии: предварительные результаты ЦИК указывают на победу партии власти

Центральная избирательная комиссия Грузии начала публиковать предварительные результаты голосования, по имеющимся данным с почти 70% участков партия власти лидирует с 53%.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Центральная избирательная комиссия начала публиковать предварительные результаты выборов, пока охватывающие примерно 70% участков (2 176 из 3 111 на момент написания новости). Это участки, на которых голосование проводилось с помощью электронных устройств.

По этим результатам партия власти "Грузинская мечта" лидирует с 53%.

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Оппозиционный блок "Коалиция за перемены" имеет 11,9% голосов, блок "Единство" с партией Саакашвили – 9,79%, блок "Сильная Грузия" – около 9%, партия экс-премьера Гахарии "Гахария – За Грузию" – 8,26%. Остальные не преодолевают проходной барьер 5%.

Финальными результаты будут считаться после физического пересчета бюллетеней.

Явка на выборах предварительно составляет почти 59%.

Нынешние парламентские выборы впервые проходили полностью по пропорциональной системе.

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозируют победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждает, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" уже заявили о своей победе.

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