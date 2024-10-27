Президент Грузии объявила протесты: "Российские выборы" не признаем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов, которые назвала "российскими", и призвала людей выйти на массовые протесты.

Заявление Зурабишвили приводит "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Президент заявила, что выборы прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.

"Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", – заявила Зурабишвили.

Реклама:

Она называла прошедшее голосование "российскими выборами" и обвинила власти в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

"У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор", – сказала она.

Президент подтвердила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее", – добавила она.

Зурабишвили призвала людей бороться за свой голос и прийти на площадь Руставели в понедельник, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что "мы не признаем эти выборы".

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.