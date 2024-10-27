Мишель: Нарушения в Грузии надо расследовать, ситуацию обсудит саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено во время голосования.

Об этом Мишель написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что после парламентских выборов он намерен внести вопрос Грузии в повестку дня неформального Европейского Совета в Будапеште, который состоится 8 ноября.

Он отметил, что ЕС принимает во внимание предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ и призывает Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы власти выполнить свой долг и быстро, прозрачно и независимо "расследовать и вынести решение относительно избирательных нарушений и заявлений о них".

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"Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно выяснены и устранены. Мы повторяем призыв ЕС к руководству Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность курсу страны на вступление в ЕС, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре этого года Европейской комиссией", – написал он.

Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение, добавил Мишель.

Он сообщил, что на ноябрьском заседании Европейского Совета будет дана оценка ситуации и определены следующие шаги в отношениях ЕС с Грузией.

Напомним, ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.