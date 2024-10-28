Байден о войсках КНДР в России: "Очень, очень опасно"

Президент США Джо Байден отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию, откуда они, как ожидается, могут отправиться для участия в войне против Украины.

Об этом Байден сказал журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает "Европейская правда".

На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: "Это очень опасно, очень опасно".

Байден также упомянул сообщения СМИ о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы говорил с Владимиром Путиным после того, как ушел из Белого дома.

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По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник также заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.