Кабмин назначил заместителя для Сибиги
Новости — Вторник, 29 октября 2024, 12:56 —
Кабинет министров на заседании во вторник, 29 октября, назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет "Европейская правда".
В 2018-2023 годах Марьяна Беца работала послом Украины в Эстонии, а в течение 2015-2018 годов – пресс-секретарем МИД Украины.
В 2023 году Беца была назначена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины по вопросам мирового украинства.
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Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.
После этого СМИ сообщили, что Сибига планирует кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.
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