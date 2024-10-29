Кабмин назначил заместителя для Сибиги

Кабинет министров на заседании во вторник, 29 октября, назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет "Европейская правда".

В 2018-2023 годах Марьяна Беца работала послом Украины в Эстонии, а в течение 2015-2018 годов – пресс-секретарем МИД Украины.

В 2023 году Беца была назначена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины по вопросам мирового украинства.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

После этого СМИ сообщили, что Сибига планирует кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.