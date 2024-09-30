Сибига планирует изменения в руководстве МИД

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига планирует кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.

Об этом стало известно "Европейской правде" и ZN.ua от источников.

16:58 Изначально было написано, что Марьяну Бецу предлагают назначить посла по особым поручениям в МИД. Просим прощения у читателей.

В частности, Сибига уже внес представление на назначение заместителем министра Марьяны Бецы, которая в 2018-2023 годах была послом в Эстонии.

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Кроме того, он предлагает назначить заместителя председателя Верховной Рады Елену Кондратюк советником по международным вопросам, Александра Мищенко и посла в Нидерландах Александра Карасевича – заместителями министра, а первым заместителем – представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Заместителем министра также останется Евгений Перебийнис.

Как указано, новый глава МИД в своем последнем письме, которые он еженедельно рассылает сотрудникам министерства, так характеризует кандидатуры для новых назначений: "Все они – порядочные и профессиональные дипломаты, патриоты Украины. Вместе с ними будем строить новую структуру МИД".

По данным источников "Европейской правды", есть согласие дипломатов на эти назначения, и в ближайшее время кандидатуры должны быть рассмотрены Кабинетом министров.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября.

Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.