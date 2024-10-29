Норвегия предоставила почти 120 млн евро на новый Patriot для Румынии вместо переданного Украине

Исправлено В первоначальной версии новости ошибочно было указано, что речь может идти о еще одном Patriot для Украины – из-за того, что в норвежском коммюнике было указано, что эти средства "позволят" Румынии предоставить Украине систему.

Норвегия выделила 120 млн евро на закупку нового ЗРК Patriot для Румынии вместо того, который она недавно передала Украине.

Как сообщила пресс-служба правительства Норвегии, пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Стёре сообщил, что Норвегия выделяет 1,4 млрд норвежских крон – более 118 млн евро – на проект, по которому союзники компенсируют Румынии передачу системы Patriot Украине. Кроме Норвегии, в проекте участвуют в том числе Германия и США.

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"Российские атаки продолжаются непрерывно, и Украине нужно больше ПВО для защиты гражданского населения. ПВО для Украины – это приоритетная сфера для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине получить новую систему Patriot", – отметил премьер.

В правительстве напомнили, что ранее в этом году Норвегия дала 4 миллиарда крон на усиление украинской ПВО, в частности покупку ракет-перехватчиков для Patriot, покупку батареи IRIS-T и ремонт уже имеющихся систем ПВО.

Также Норвегия передала систему NASAMS, а ее инструкторы обучали украинских операторов пользоваться западными системами ПВО.

"Норвегия и Запад в целом должны усилить поддержку Украины, и противовоздушная оборона – одна из наиболее критических потребностей", – отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам, подчеркнув, что от этого зависит способность Украины и защищать военных и военные объекты, и ее способность поддерживать нормальные условия жизни для гражданских в тылу.

Румынские СМИ дополнительно уточняют, что речь идет не о еще одном Patriot для Украины, а замену той системы, которую Румыния уже передала Украине.

"Министерство национальной обороны приветствует инициативу Норвегии по поддержке приобретения Румынией передовой системы ПВО Patriot", – отметили в Минобороны Румынии.

Напомним, в начале октября в Украину прибыл первый зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния и окончательно одобрила это решение в сентябре.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали передать семь систем противовоздушной обороны, но ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.